Mit Volldampf gegen die Lok aus Moskau heißt es heute Abend für den FC Red Bull Salzburg in der UEFA Champions League. Zum Auftakt der Gruppenphase in der Königsklasse trifft Österreichs Serienmeister zu Hause auf den dreifachen russischen Meister Lok Moskau. Da die neuen Corona-Maßnahmen im Veranstaltungsbereich erst am Freitag in Kraft treten, dürfen bei diesem Spiel noch 3000 Zuschauer in der Red-Bull-Arena mit dabei sein.

Junuzovic: "Auftakt gegen Lok Moskau ist sehr wichtig"

Ein Tollhaus wie in den letztjährigen Spielen in der Champions League wird es heuer wegen Corona also nicht geben. „Die Spiele in der kommenden Champions League-Gruppenphase sind mit denen der vergangenen Saison sicher nicht zu vergleichen. Damals konnten wir allein aus den vielen Zuschauern, aus der tollen Stimmung bei uns im Stadion viel Kraft und Energie schöpfen. Heuer haben wir höchstens 3.000 Fans hinter uns“, weiß Routinier Zlatko Junuzovic.

Die Wichtigkeit der Partie gegen Lok Moskau ist dem 33-Jährigen bewusst. Demnach wird gegen die Russen wohl ein Sieg oder zumindest ein Punkt vonnöten sein, um international zu überwintern: „Eines unserer Ziele ist es, im nächsten Jahr weiterhin international zu spielen. Auch deshalb ist der Auftakt gegen Lok Moskau schon sehr wichtig“, so Junuzovic.

Trainer Jesse Marsch bezeichnet die heurige Gruppe mit Bayern, Atletico und Lok Moskau als „noch schwieriger“ als jene im letzten Jahr mit Liverpool, Neapel und Genk. „Wer uns kennt, weiß, dass wir von unseren Stärken überzeugt sind und versuchen werden, auch auf diesem Niveau unsere Art von Fußball durchzuziehen“, tönt der Salzburg-Coach vor dem Auftakt.

So könnten die Teams spielen

Red Bull Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Okugawa, Junuzovic, Mwepu, Szoboszlai - Koita, Daka

Lok Moskau: Guilherme - Zhivoglyadov, Murilo, Lystsov, Rybus - Zhemaletdinov, Krychowiak, Kulikov, Miranchuk - Ze Luis, Smolov

Schiedsrichter der Begegnung

Serdar Gözübüyük (Niederlande)

Red Bull Salzburg gegen Lok Moskau im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen Lok Moskau live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 18:55 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD. Die Vorberichterstattung auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD beginnt um 18 Uhr.

Moderiert wird die Sendung von Constanze Weiss, die von Sky-Experte Marc Janko unterstützt wird. Thomas Trukesitz kommentiert die Partie gemeinsam mit Alfred Tatar, der von Jänner 2008 bis April 2009 als Co-Trainer von Lok Moskau fungierte.

Red Bull Salzburg gegen Lok Moskau im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter