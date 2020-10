Starke Aktion von Markus Suttner: Der Austria-Verteidiger versteigerte via Ebay 15 Paar Fußballschuhe - der Erlös davon ging zu 100 Prozent an einen guten Zweck. Wie die Wiener Austria nun bekannt gibt, brachte die Auktion in Summe 2.398,09 Euro ein. "Ganz ehrlich, so eine Summe hätte ich nie erwartet. Ich hätte knapp mit der Hälfte gerechnet. Dass fast 2.400 Euro herauskommen, ist großartig", wird Markus Suttner auf der Homepage zitiert.

Der gesamte Betrag fließt an das Kinderhospiz MOMO: "Wir schauen jetzt, dass die Übergaben so schnell wie möglich erfolgen", sagt der 33-Jährige. "An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei allen bedanken, die mitgemacht haben. Das ist gerade in Zeiten wie diesen keine Selbstverständlichkeit", so Suttner weiter.

Das multiprofessionelle MOMO-Team begleitet schwerstkranke Kinder von 0 bis 18 Jahren und ihre Familien medizinisch und psychosozial. So einzigartig wie jedes schwerstkranke Kind und jede familiäre Situation ist, so individuell geht auch Wiens mobiles Kinderhospiz MOMO auf den Bedarf an Betreuung ein. Das Angebot ist für die Familien kostenlos und zum Großteil spendenfinanziert.

Foto: FK Austria Wien