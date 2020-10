„Es wird eine Riesenchallenge“, berichtete LASK-Coach Dominik Thalhammer am heutigen Mittwoch vor dem Abflug nach London, wo die Linzer am Donnerstag um 21 Uhr auf Tottenham Hotspur treffen. Die Ausgangslage ist klar: Der englische Premier-League-Klub geht freilich als haushoher Favorit in dieses Europa-League-Gruppenspiel. Doch der LASK-Coach weiß: „Auch der Underdog hat in gewissen Situationen schon mal Überraschungen schaffen können.“

Video: Statements von Thalhammer und Ranftl vor dem EL-Schlager gegen Tottenham

Ligaportal war vor dem Abflug des LASK nach London am Flughafen Linz-Hörsching, um Stimmen einzufangen. LASK-Coach Dominik Thalhammer und Verteidiger Reinhold Ranftl standen den Medienvertretern Rede und Antwort.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media