Der LASK hob heute Richtung England ab, wo am morgigen Donnerstag in London das Europa-League-Gruppenduell gegen Tottenham Hotspur auf dem Programm steht. Nicht mit an Bord war ein Spieler der Kampfmannschaft, der im Rahmen einer PCR-Testung am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Das gab der LASK vor wenigen Minuten bekannt.

"Der Betroffene zeigt keine Symptome und befindet sich in häuslicher Quarantäne. So wie es das Covid-19-Präventionskonzept vorsieht, sind die Bundesliga und die zuständige Gesundheitsbehörde informiert", schreiben die Linzer in einer Aussendung.

Wie im Covid-19 Präventionskonzept vorgesehen müssen keine weiteren Personen in Quarantäne und der Trainings- und Spielbetrieb kann ansonsten normal weiterlaufen. Alle weiteren Spieler wurden am heutigen Vormittag (21.10.) erneut getestet. Alle Ergebnisse sind negativ. Das Team ist bereits auf dem Weg nach London.

Der nächste Covid-19-Test des gesamten Teams und der Betreuer vom LASK findet bereits am Freitag, den 23. Oktober statt.

