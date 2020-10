Zum Auftakt der diesjährigen Europa-League-Gruppenphase empfängt der WAC zu Hause den russischen Topklub ZSKA Moskau. „Wir brauchen nicht diskutieren, wer Favorit ist“, weiß WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer vor dem Aufeinandertreffen mit dem sechsfachen russischen Meister. Der aktuelle Tabellendritte der Premjer Liga sei „sehr stark und eigentlich eine Champions-League-Mannschaft", so Feldhofer weiter. >>DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten<<

WAC rechnet sich Chancen aus

Die Kärntner rechnen sich dennoch Chancen aus. Womöglich kann der WAC als Außenseiter gleich am ersten Spieltag der Gruppenphase überraschen, denn „es gewinnt nicht immer der Favorit“, gibt Feldhofer zu Bedenken. Für den 40-jährige Steirer ist es die Premiere als Trainer auf internationalem Parkett. Die Vorfreude auf die Partie im Wörthersee-Stadion, in dem aufgrund der Corona-Maßnahmen nur 3000 Zuschauer dabei sein werden, ist sehr groß.

„Wir haben es uns erarbeitet, dabei zu sein. Aber mit dem sollten wir nicht zufrieden sein“, lautet die Kampfansage des WAC-Trainers. Die Gruppe sei „sehr ausgeglichen“ und der WAC befinde sich als Außenseiter in einer „angenehmen Rolle“, sagt Ferdinand Feldhofer.

So könnten die Teams spielen

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Rnic, Scherzer - Taferner, Leitgeb, Liendl, Wernitznig - Joveljic, Dieng

ZSKA Moskau: Akinfeev - Vasin, Diveev, Magnusson, Zaynutdinov - Maradischvili, Obljakov - Ejuke, Vlasic, Kuchaev - Chalov

Schiedsrichter der Begegnung

Sascha Stegemann (Deutschland)

WAC gegen ZSKA Moskau im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger