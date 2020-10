„Auch der Underdog hat in gewissen Situationen schon mal Überraschungen schaffen können", berichtete LASK-Coach Dominik Thalhammer vor dem Abflug nach London, wo die Linzer Athletiker heute Abend auf Tottenham Hotspur. Jener Klub, der den teuersten Kader (über 700 Millionen Euro) von allen Europa-League-Teilnehmern stellt. "Es wird eine Riesenchallenge", weiß Dominik Thalhammer. >>DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten<<

Thalhammer: "Wir müssen uns was zutrauen"

Das letzte Duell gegen eine englische Mannschaft liegt für die Linzer Athletiker noch nicht lange zurück. Erst am 5. August dieses Jahres gastierten die Oberösterreicher bei Manchester United. Trotz einer kompakten und ansprechenden Leistung musste sich der LASK 1:2 geschlagen geben. Laut Thalhammer habe man in diesem Spiel gesehen, dass man auch gegen einen Top-Gegner "stabil" sein könne. Tottenham sei in der Offensive aber "nochmal stärker" als Manchester United, so der LASK-Trainer.

Gegen die Spurs müsse sich seine Mannschaft "auf die eigene Leistung konzetrieren und mit unglaublich viel Mut auftreten". Thalhammer verwies dabei auf den fulminanten Auswärtssieg im EL-Playoff gegen Sporting Lissabon. Sich zu verstecken, wäre laut Thalhammer das falsche Rezept gegen Tottenham: "Wir müssen uns was zutrauen, aber auch als kompakter Block zusammen bleiben."

So könnten die Teams spielen

Tottenham: Hart - Doherty, Sanchez, Alderweireld, Davies - Winks, Lo Celso, Alli - Lucas, Vinicius, Bale

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Goiginger/Gruber, Raguz, Balic

Schiedsrichter der Begegnung

Mohammed Al-Hakim (Schweden)

Tottenham Hotspur gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Tottenham Hotspur gegen LASK live und exklusiv auf DAZN

Der Streaming-Anbieter zeigt das Top-Duell in der Europa League zwischen Tottenham und LASK LIVE und EXKLUSIV um 21 Uhr in voller Länge.

Kommentiert wird die Partie von Christian Brugger. Als Experte fungiert Ralph Gunesch.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media