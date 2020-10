"Wir müssen alle auf einem sehr hohen Level spielen, damit wir überraschen können", weiß Rapid-Kapitän Dejan Ljubicic im Hinblick auf das heutige Europa-League-Gruppenspiel gegen Arsenal. Ein absolutes Top-Duell und Highlight, bei dem das Allianz-Stadion in Hütteldorf normalerweise restlos ausverkauft wäre. Aufgrund der bekannten Umstände dürfen aber nur 3000 glückliche Fans (Tickets wurden gelost) dabei sein. Alle Fans, die nicht im Stadion sein werden, können die Kracher-Partie hier verfolgen >>DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten<<

Didi Kühbauer: "Müssen auf einem sehr guten Niveau spielen"

"Wir würden uns ein ausverkauftes Stadion wünschen", berichtet Dejan Ljubicic, der sich dennoch enorm auf das Kracher-Duell gegen den 13-fachen englischen Meister freut. Und die Hütteldorfer werden das erste Gruppenspiel mutig in Angriff nehmen, denn der Rapid-Captain verspricht, dass man "überraschen" wolle und "alles reinwerfen" werde.

Rapid-Coach Didi Kühbauer weiß, dass seine Mannschaft in diesem Spiel klarer Außenseiter ist. Der Burgenländer beschreibt den aktuellen Tabellenfünften der englischen Premier League als "sehr, sehr attraktiven Gegner, der in der Vergangenheit schon sehr viel gewonnen hat." Seine Schützlinge müssten "auf einem sehr guten Niveau spielen", damit man was erben könnte.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Rapid 5.25 | Unentschieden 4.25 | Arsenal 1.60

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic, M. Hofmann, Barac - Schick, Ritzmaier, D. Ljubicic, Ullmann - Arase, Fountas - Kara

Arsenal: Leno - Maitland-Niles, Gabriel, Luiz, Tierney, Kolasinac - Ceballos, Partey - Nelson, Lacazette, Nketiah

Schiedsrichter der Begegnung

Pavel Kralovec (Tschechien)

Rapid Wien gegen Arsenal im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Rapid Wien gegen Arsenal live auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht. Der Streaming-Anbieter zeigt das Heimspiel des SK Rapid gegen Arsenal LIVE ab 18:55 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Uli Hebel, als Experte und Co-Kommentator fungiert der ehemalige Rapid-Goalie Helge Payer.

Rapid Wien gegen Arsenal im TV

Alternativ könnt ihr die Partie Rapid gegen Arsenal live via Puls 4 verfolgen.

Die Übertragung startet um 18:15 Uhr. Als Co-Kommentator ist Rapids letzter Meistertrainer Peter Pacult zu Gast. Kommentiert wird die Partie von Michi Gigerl.

von Ligaportal, Fotos: GEPA/Wien Energie