Die SV Ried hat zurzeit besonders mit dem Coronavirus zu kämpfen. Wie der Aufsteiger am Donnerstagnachmittag bekannt gibt, wurden im Rahmen der gestern durchgeführten Covid-19-Testungen gleich vier Spieler positiv getestet. "Alle vier Spieler zeigten keine Symptome. Die Spieler befinden sich in häuslicher Quarantäne, die Bundesliga und die zuständigen Behörden wurden informiert", schreiben die Innviertler in einer Aussendung.

Restliche Mannschaft begibt sich in Quarantäne

Die restliche Mannschaft begibt sich gemäß dem Covid-19-Präventionskonzept in Mannschaftsquarantäne. Das heißt, dass sich die Spieler nur zwischen ihrer Wohnung und dem Trainings- bzw. Spielort bewegen dürfen.

Am Freitag, 23. Oktober wird die SV Guntamatic Ried einen weiteren Covid-19-Test bei allen Spielern und Betreuern der Profi-Mannschaft durchführen.

Das nächste Bundesliga-Spiel für die SV Ried steht am Samstag, 24. Oktober um 17 Uhr auf dem Programm. Gegner ist der SK Sturm Graz.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media