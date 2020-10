Mesut Özil hatte in den letzten Tagen und Wochen eigentlich nicht viel zu lachen. Der 32-Jährige wurde von Arsenal-Coach Mikel Arteta nicht einmal für den Europa-League-Kader nominiert, was zuletzt für große Aufregung bei den Fans der Gunners sorgte. So musste Özil den gestrigen Auftritt seiner Mannschaft gegen den SK Rapid Wien vor dem TV verfolgen.

Özil scherzt: Peter Cech im Tor von Rapid...

Doch der ehemalige deutsche Nationalspieler dürfte auch vor dem TV seinen Spaß gehabt haben. So scherzte Özil auf Twitter: „Was für eine Woche für meinen Freund Petr Cech! Am Dienstag: Für den Premier-League-Kader des FC Chelsea nominiert. Donnerstag: In der Startelf von Rapid gegen seinen ehemaligen Klub. Gratulation, Bruder."

What a week for my friend @PetrCech!



On Tuesday: Named in @ChelseaFC's PL squad for 20/21.

Thursday: Starting for @skrapid against his former club.



Congrats bro!😉😁#UEL — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 22, 2020

Hintergrund von Özils Scherz: Rapid-Keeper Richard Strebinger trägt seit mittlerweile mehr als zwei Jahren einen Helm - genau wie der tschechische Top-Keeper Petr Cech.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie