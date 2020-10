"In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen und in Abstimmung mit dem Land Salzburg wird der gesamte Spielbetrieb im Bereich des Salzburger Fußballverbandes mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres ausgesetzt." Das gibt der Salzburger Fußballverband am Freitag zu Mittag bekannt. Betroffen davon seien "alle Meisterschafts- und Freundschaftsspiele sowie Turniere im Erwachsenenbereich, im Jugend- und im Kinderfußball", so der SFV.





In den Bezirken Salzburg-Umgebung (Flachgau), Hallein (Tennengau), St. Johann (Pongau) und Zell am See (Pinzgau) besteht gemäß der am 23.10.2020 Mittag veröffentlichten Verordnung des Landes Salzburg mit 24.10.2020, 00:00 Uhr ein komplettes Veranstaltungsverbot, somit sind Trainings in diesen Bezirken ebenfalls nicht zulässig.

Im Laufe der kommenden Woche werden die Verantwortlichen des SFV die wiederum komplett neue Situation aufarbeiten und weitere Entscheidungen im Sinne des Fußballsports treffen werden, heißt es.

Foto: Harald Dostal/fodo.media