Die SV Guntamatic Ried führte heute, 23. Oktober, einen weiteren Covid-19-Test bei allen Spielern und Betreuern der Profi-Mannschaft durch. Das Ergebnis der Tests steht bereits fest, alle Tests waren negativ. Damit steht dem morgigen Bundesliga-Spiel gegen Sturm Graz nichts mehr im Wege. Allerdings muss der Aufsteiger auf zumindest sechs Spieler verzichten, die sich zurzeit in Quarantäne befinden.

Die Namen dieser Spieler werden aus Datenschutzgründen nicht bekannt gegeben. Wie die OÖN berichten, handelt es sich um drei Spieler, die in allen vier bisherigen Meisterschaftsspielen im Einsatz waren. Einer sei in dieser Saison regelmäßig eingewechselt worden, zwei hätten in dieser Saison noch nicht gespielt.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media