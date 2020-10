Das Wirrwarr um die Zuschauerzahlen geht an diesem Wochenende in die nächste Runde. Während bei den Spielen am Samstag, also auch beim Topspiel Austria Wien gegen Red Bull Salzburg, 3000 Zuschauer im Stadion dabei sein dürfen, sind am Sonntag nur mehr 1500 Zuschauer erlaubt. Der Grund: Die ursprünglich für Freitag geplante Verordnung tritt erst mit Sonntag 0 Uhr in Kraft.

Stöger: "90 Minuten an unser Limit kommen" Die sportlichen Vorzeichen für dieses Spitzenspiel stehen gut: Während sich die Veilchen in der laufenden Saison verbessert zeigen und vor allem effizient agieren, sind die Salzburger einmal mehr das Maß aller Dinge. Deswegen weiß Peter Stöger, dass sich seine Schützlinge "keine Phase erlauben dürfen", in der man "unkonzentriert" agiert. „Es wird eine schwere Aufgabe, aber wir werden wie in jedem Spiel mit der Zielsetzung reingehen, dass wir es gewinnen wollen. Damit uns diese Überraschung gelingt, müssen wir diesmal 90 Minuten an unser Limit kommen - dann ist es auch möglich, als Sieger vom Platz zu gehen“, gibt der Austria-Trainer die Marschroute vor. Marsch: "Es wird eine große Herausforderung für uns"

Salzburg-Coach Jesse Marsch ortet bei der Wiener Austria eine Leistungssteigerung und meint: „Die Austria hat sich unter Peter Stöger stark verbessert, er macht bisher einen sehr guten Job. Sie waren in den ersten vier Matches durchaus stabil, haben auch intensiv gespielt. Es wird am Samstag also eine große Herausforderung für uns.“

Bis dato sind die Bullen in der laufenden Saison noch ungeschlagen. Geht es nach Patson Daka, soll diese Serie auch in Wien fortgesetzt werden: „Natürlich freuen wir uns, dass es so gut läuft und wir bisher keine Niederlagen einstecken mussten und so viele Punkte geholt haben. Aber das ist ein Produkt harter Arbeit - in der Vorbereitung und auch bei jedem einzelnen Spiel. Wir wollen den Lauf auch bei der Austria fortsetzen, wissen aber, dass wir auch da nichts geschenkt bekommen werden.“

So stellen die Trainer auf

Austria Wien: Pentz - Zwierschitz, Handl, Palmer-Brown, Suttner - Ebner, Grünwald - Wimmer, Sarkaria, Pichler - Monschein

Red Bull Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Onguene, Farkas - Camara, Ashimeru - Okafor, Szoboszlai - Koita, M. Berisha

Schiedsrichter der Begegnung

Walter Altmann

Austria Wien gegen Red Bull Salzburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Austria Wien gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist um 17 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

Austria Wien gegen Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures