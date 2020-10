Am ersten Spieltag der diesjährigen Europa-League-Gruppenphase ging es für den LASK nach London, wo die Athletiker auf den englischen Topklub Tottenham Hotspur trafen. „Es war ein großartiges Erlebnis“, sagte Dominik Thalhammer im exklusiven Interview mit Ligaportal nach der Rückkehr nach Linz. Das Ergebnis fiel letztlich klar aus: Der Premier-League-Gigant siegte mit 3:0.

„Wir hätten einen Traumtag gebraucht, wenn wir etwas mitnehmen hätten wollen"

Mit dem Auftritt in der ersten Halbzeit war der Trainer der Linzer nicht ganz zufrieden: „In der ersten Halbzeit konnten wir die Dinge nicht so gut umsetzen und hatten taktische Probleme“, betonte Thalhammer. In der zweiten Halbzeit war der Auftritt der Oberösterreicher besser: „In der zweiten Halbzeit hatten wir viele Ballgewinne und Tottenham hat Fehler gemacht“, analysierte Thalhammer.

Freilich schmerzten auch die verletzungsbedingten Ausfälle von James Holland, Rene Renner und Andres Andrade. Thalhammer über den Gesundheitszustand des Trios: „Bei zwei Spielern schaut es nicht gut aus, die werden wahrscheinlich nicht einsetzbar sein am Sonntag“, hielt der LASK-Trainer fest. Peter Michorl verriet gegenüber Ligaportal, dass Rene Renner offenbar eine Gehirnerschütterung erlitten hatte.

„Wir hätten einen Traumtag gebraucht, wenn wir etwas mitnehmen hätten wollen und das war nicht der Fall“, sagte Peter Michorl zum Spiel. „Tottenham hat das Spiel ernst genommen, deswegen war nicht viel zu holen“, so der Spielmacher weiter.

Video: Interviews nach der Rückkehr des LASK aus London

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media