Einen Tag vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den SKN St. Pölten vermeldet der LASK einen weiteren Corona-Fall in der Kampfmannschaft. Wie die Linzer vor wenigen Minuten in einer Aussendung bekannt gegeben haben, wurde am Freitagabend, den 23. Oktober, ein Spieler im Rahmen einer routinemäßige Covid-19-Testung positiv getestet.

"Der Betroffene zeigt keine Symptome und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Der Spieler hat bereits am heutigen Abschlusstraining nicht mehr teilgenommen. So wie es das Covid-19-Präventionskonzept vorsieht, sind die Bundesliga und die zuständige Gesundheitsbehörde informiert", schreibt der LASK. Bereits vor dem Abflug nach London am Mittwoch hatten die Linzer einen Corona-Fall vermeldet.

Das Bundesliga-Spiel gegen St. Pölten (Sonntag, 14:30 Uhr) ist nicht in Gefahr.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media