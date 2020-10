Der SK Sturm Graz hat einen Lauf: Nach fünf Bundesliga-Runden halten die Grazer bei zwei Siegen und drei Unentschieden, sind damit weiterhin ungeschlagen. Vor den Sonntags-Spielen in der höchsten Spielklasse liegen die Blackys auf dem dritten Tabellenplatz. Angesichts der katastrophalen Auftritte in der Meistergruppe der Vorsaison, ist es auch mehr als beachtlich, dass Sturm nach fünf Runden erst zwei Gegentore erhalten hat.

Christian Ilzer über den aktuellen Lauf seiner Mannschaft

Ligaportal sprach Christian Ilzer nach dem 2:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Ried auf den aktuellen Lauf in dieser Saison an. Der Sturm-Trainer lobte u.a. Sportchef Andreas Schicker, der in der Zusammenstellung der Mannschaft einen "richtig guten Job gemacht" habe. Zudem sei die "tägliche Arbeit" extrem wichtig, in der man der Mannschaft "einen Plan verliehen" habe, "dem sie vertraut", betont Ilzer.

von Ligaportal