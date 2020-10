Groß war die Enttäuschung und der Ärger beim WAC nach dem unfassbaren Sieben-Tore-Spektakel gegen Rapid zum Abschluss der 5. Runde in der Tipico Bundesliga. Die Hütteldorfer konnten dank eines Last-Minute-Elfers von Ercan Kara einen 4:3-Auswärtserfolg einfahren und damit den ersten Ligasieg im Lavanttal seit Sommer 2015 (!) bejubeln.

Ercan Kara avancierte zum Matchwinner: "Vertraue mir, ich mach das"

Das Spiel selbst hatte wirklich alles zu bieten. Rapid lag nach einer starken ersten Hälfte verdient mit 2:0 in Führung, ehe die Kärntner nach dem Seitenwechsel binnen 20 Minuten die Partie völlig auf den Kopf stellten. Zunächst traf Dominik Baumgartner zwei Mal per Kopf nach einer Standardsituation (47., 52.), ehe Cheikhou Dieng in der 67. Minute einen Fehler des eingewechselten Barac nützte, Strebinger umkurvte und zum 3:2 einschob.

Doch dann kam der große Auftritt von Rapid-Stürmer Ercan Kara, der gestern zur Lebensversicherung der Grün-Weißen mutierte. In der 76. Minute war Kara per Kopf nach einer Ritzmaier-Flanke zur Stelle, ehe er in der Nachspielzeit einen Elfmeter eiskalt verwandelte. „Ich habe schon viele Elfer geschossen, es war der 26., der hintereinander drinnen war. Das kann ich, glaube ich. Mateo Barac wollte schießen, ich habe ihm gesagt, vertraue mir, ich mach das. Ich schaue den Tormann aus, er hat sein linkes Bein gehoben, das heißt er springt in die andere Ecke", erklärte der 24-Jährige im Sky-Interview seine Coolness beim Strafstoß.

WAC stinksauer auf Schiedsrichter Stefan Ebner

Die Kärntner wiederum haderten mit den Entscheidungen von Schiedsrichter Stefan Ebner. Besonders zwei Situationen in der Nachspielzeit brachten den WAC zur Weißglut. Zunächst hätten die Wolfsberger nach einem Zweikampf zwischen Arase und Joveljic gerne einen Elfmeterpfiff gehört. Dieser blieb jedoch aus. Auf der anderen Seite ahndete Ebner ein Foulspiel von Lochoshvili gegen Kara.

Alexander Kofler hatte seine Emotionen nach Schlusspfiff nicht mehr ganz im Griff und attackierte Stefan Ebner verbal. "Ihr pfeift's 90 Minuten einen Scheißdreck. Ihr seht's gar nix", schimpfte der WAC-Goalie in Richtung Hauptschiedsrichter.

Der Wutanfall von Kofler im Video von Sky Sport Austria

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger