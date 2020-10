Der LASK trifft in seinem ersten Heimspiel der diesjährigen Europa-League-Gruppenphase auf den bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad. Beide Mannschaften kassierten am ersten Spieltag vor einer Woche jeweils eine Niederlage. Während sich die Linzer Athletiker Gruppenfavorit Tottenham Hotspur geschlagen geben musste, verlor Rasgrad gegen Royal Antwerpen.

Thalhammer: "Unser erklärtes Ziel ist es natürlich, drei Punkte zu holen"

Die Oberösterreicher schossen sich am vergangenen Sonntag mit einem 4:0-Heimsieg gegen St. Pölten ein. Selbstvertrauen ist groß: „Wir sind mit unserer aktuellen Leistung sehr zufrieden, besonders das letzte Spiel gegen St. Pölten hat uns sehr viel Selbstvertrauen gegeben“, betont Dominik Thalhammer, der dem Spiel gegen die Bulgaren mit positiven Gefühlen entgegenblickt: „Wenn wir morgen eine ähnliche Herangehensweise und Intensität an den Tag legen wie zuletzt, dann ist einiges möglich. Unser erklärtes Ziel ist es natürlich, drei Punkte zu holen“, untermauerte der LASK-Coach.

Während Rene Renner (nach Gehirnerschütterung) wieder zurück in den Kader kehrt, kommt die Partie für James Holland zu früh. Der Australier wird wohl wie schon am vergangenen Donnerstag und Sonntag von Lukas Grgic ersetzt werden.

Bei den Bulgaren hat es am vergangenen Sonntag einen Trainerwechsel gegeben. Stanislaw Gentschew übernahm Rasgrad interimistisch, Pavel Vrba musste das Feld räumen. Der neue Coach zeigt Respekt vor dem LASK. Das Spiel gegen Sporting Lissabon habe gezeigt, dass der LASK eine starke Mannschaft ist, betonte der Neo-Coach.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

LASK 1.53 | Unentschieden 4.33 | Rasgrad 6.00

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So spielen die Teams

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Grgic, Michorl, Andrade - Gruber, Raguz, Balic

Rasgrad: Iliev - Cicinho, Moti, Verdon, Nedyalkov - Badji, Santana, Yankov - Anicet Abel, Manu, Tekpetey

Schiedsrichter der Begegnung

Javier Estrada Fernández (Spanien)

LASK gegen Ludogorez Rasgrad im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

LASK gegen Ludogorez Rasgrad live auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht.

Der Streaming-Anbieter zeigt das erste Heimspiel der Linzer in der diesjährigen Europa-League-Gruppenphase LIVE und EXKLUSIV in voller Länge.

Kommentiert wird die Partie von Uwe Morawe.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media