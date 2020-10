Eine Woche nach dem 1:1-Remis gegen ZSKA Moskau wartet auf den WAC das zweite Gruppenspiel in der Europa League. Für die Kärntner geht es auswärts gegen Feyenoord Rotterdam. Der 15-fache niederländische Meister wäre normalerweise zu favorisieren, doch Feyenoord hat vor dem Duell gegen die Kärntner mit personellen Problemen zu kämpfen: Gleich sieben Spieler fallen für die Partie aus.

Feyenoord kämpft mit personellen Problemen

„Wir haben noch 19 Spieler für morgen, die Auswahl ist also groß genug”, beruhigte Chefcoach Dick Advocaat bei der gestrigen Pressekonferenz. Der Holländer zeigt vor der Spielweise der Kärntner Respekt. Der WAC sei eine „unangenehme und körperlich starke Mannschaft“, betonte Advocaat. „Sie können gut Fußball spielen“, untermauerte der Chefcoach der Niederländer.

Der Wolfsberger AC reist dennoch als Außenseiter zu Feyenoord Rotterdam. Coach Ferdinand Feldhofer betont, dass seine Mannschaft „eine Topleistung“ bringen muss, um etwas mitzunehmen. Feldhofer ließ den holländischen Traditionsklub zuletzt beobachten: „Sie haben eine spielstarke Mannschaft mit hervorragenden Einzel- und Nationalspielern, die im eins gegen eins schwer zu verteidigen sind“, betont der WAC-Coach.

So stellen die Trainer auf

Feyenoord: Biljow - Nieuwkoop, Spajic, Botthegin, Haps - Toornstra, Geertruida, Kökcü - Berghuis, Linssen, Diemers

WAC: Kofler - Novak, Lochoshvili, Baumgartner, Scherzer - Leitgeb - Taferner, Liendl, Wernitznig - Joveljic, Dieng

Schiedsrichter der Begegnung

Mykola Balakin (Ukraine)

Feyenoord Rotterdam gegen WAC im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Feyenoord Rotterdam gegen WAC live auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht.

Der Streaming-Anbieter zeigt das Auswärtsspiel des WAC gegen Feyenoord Rotterdam LIVE und EXKLUSIV in voller Länge.

Kommentiert wird das Spiel von Tino Polster.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger