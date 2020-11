Angesichts der rasant ansteigenden Corona-Fälle in Österreich hat die Bundesregierung rund um Kanzler Sebastian Kurz am Samstagnachmittag noch schärfere Corona-Maßnahmen verkündet. Die neue Verordnung, welche u.a. eine Ausgangssperre von 20 bis 6 Uhr vorsieht und den Amateursport in Österreich stilllegt, tritt mit Dienstag, 3. November (0 Uhr) in Kraft und wird am 30. November enden. Die Ausgangsbeschränkungen gelten vorerst bis inklusive 12. November 2020.

Sportarten mit Körperkontakt sind untersagt - Spitzensport ausgenommen Indoor-Sportstätten bleiben während der Zeit der Verordnung geschlossen, ausgenommen ist die Benützung durch Spitzensportler*innen. Sportveranstaltungen von Spitzensportler*innen in geschlossenen Räumen dürfen mit bis zu 100 Sportler*innen stattfinden und im Freiluftbereich mit bis zu 200 Sportler*innen zuzüglich Trainer*innen, Betreuer*innen und Personen, die für die Durchführung der Veranstaltung erforderlich sind. Entsprechende Gesundheitskonzepte, Checks und Nachvollziehbarkeit müssen gewährleistet werden, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Bei Profisport, bei dem es zu Körperkontakt kommt, sind zur Minimierung des Infektionsrisikos Präventionskonzepte zu erstellen, die auch regelmäßige molekularbiologische Testungen auf SARS-COV-2 beinhalten. Erlaubt bleiben weiterhin Individual- und Freizeitsport im Freien, wenn es in der sportspezifischen Ausübung nicht zu Körperkontakt kommt. Zu beachten sind dabei die notwendigen Sicherheitsabstände von mindestens einem Meter. Bundeskanzler Kurz: "Wir müssen auf viele Bereiche verzichten, die uns wichtig sind"

„Wir erleben eine intensive zweite Welle in ganz Europa. Wir haben in den letzten Wochen fast schon einen explosionsartigen Anstieg erlebt“, betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz in seinem heutigen Pressestatement. „Es wird zu einem zweiten Lockdown in Österreich kommen. Wir müssen auf viele Bereiche verzichten, die uns wichtig sind", so Kurz weiter. „Uns ist vollkommen bewusst, dass diese Maßnahmen unpopulär sind und eine massive Freiheitseinschränkung bedeuten", betonte der Bundeskanzler, doch diese Maßnahmen seien wichtig, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern.

Die Maßnahmen seien „mehr als lästig, aber notwendig“, untermauerte Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler. Sportstätten bleiben nur für Einzelsportarten geöffnet: „Nutzen wir die Zeit, um in Bewegung zu bleiben. Das ist gut und gesund für Herz und Hirn. Aus diesem Grund bleiben Sportstätten für Einzelsport weiter geöffnet", so der Sportminister weiter.

In den letzten 24 Stunden ist die Zahl der mit Covid-Infizierten in Österreich laut Zahlen des Gesundheits- und des Innenministeriums um 5.394 gestiegen.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media