Die verschärften Corona-Maßnahmen sorgen nicht nur für eine Unterbrechung des Amateurfußballs (Ligaportal berichtete: BREAKING: Ab 3. November - gesamter Unterhaus-Fußball wird unterbrochen!), sondern treffen auch den Profisport hart. So sind im November keine Zuschauer mehr bei Veranstaltungen im Profisport zugelassen. Das gab die österreichische Regierung vor wenigen Augenblicken bekannt. Damit gibt es eine Rückkehr der ungeliebten Geisterspiele in der Tipico Bundesliga sowie in der 2. Liga.

Die Bundesliga-Stadien bleiben im November leer

Die Situation ist für die österreichischen Profiklubs keine neue. Bereits während der gesamten Meister- und Qualifikationsgruppe der abgelaufenen Saison musste die Stadien aufgrund der Corona-Pandemie leer bleiben. Auch in der 2. Liga wurde die Meisterschaft vor leeren Rängen zu Ende gespielt.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Rückkehr der Geisterspiele freilich verheerend, da den ohnehin schon finanziell gebeutelten Klubs sämtliche Einnahmen bei Heimspielen entfallen. Dafür hatte Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler zuletzt angekündigt, dass die Auszahlungen aus dem "Non-Profit-Fonds" bis Jahresende verlängert werden.

Bundeskanzler Kurz: "Wir müssen auf viele Bereiche verzichten, die uns wichtig sind"

„Wir erleben eine intensive zweite Welle in ganz Europa. Wir haben in den letzten Wochen fast schon einen explosionsartigen Anstieg erlebt“, betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz in seinem heutigen Pressestatement. „Es wird zu einem zweiten Lockdown in Österreich kommen. Wir müssen auf viele Bereiche verzichten, die uns wichtig sind", so Kurz weiter.

„Uns ist vollkommen bewusst, dass diese Maßnahmen unpopulär sind und eine massive Freiheitseinschränkung bedeuten", betonte der Bundeskanzler, doch diese Maßnahmen seien wichtig, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter