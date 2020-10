Heute um 18:55 Uhr trifft der WAC in seinem zweiten Spiel in der Europa-League-Gruppenphase auf Feyenoord Rotterdam. Die Kärntner gehen als Außenseiter ins Duell gegen den 15-fachen niederländischen Meister, der jedoch auf einige Stammspieler verzichten muss. Die Anreise in die Niederlande ist ruhig verlaufen, alle Corona-Tests sind negativ ausgefallen. Doch beim Abschlusstraining am Mittwochabend gab es einen Schock-Moment.

Amar Hodzic erlitt offenbar allergischen Schock

Wie die Kronen Zeitung berichtet, schwollen bei WAC-Kicker Amar Hodzic Gesicht und Augen an. „Er bekam schwer Luft. Ein allergischer Schock, er hat was Falsches gegessen“, wird Teamarzt Johannes Weinberger im Bericht zitiert. Der 21-jährige Stürmer sei über Nacht im Spital behandelt worden.

Die Stimmung in Rotterdam dürfte gespenstisch sein, befindet sich die Stadt doch in einem partiellen Lockdown. Der WAC logiert in einem 17-stöckigen Hotel, in dem nur zehn weitere Zimmer von insgesamt 210 belegt sind, berichtet die Krone weiter.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger