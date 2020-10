Am Samstag wird die österreichische Bundesregierung wohl neue Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus präsentieren. Bundeskanzler Kurz nannte diesen Termin im Rahmen einer Pressekonferenz am Donnerstag. Die stark ansteigenden Corona-Zahlen bereiten der Regierung sorgen. Eine Überlastung der Spitäler wolle man "nicht zulassen", betonte Kurz.

Kommt ein "Lockdown light" auch in Österreich?

Nach einem Gespräch mit den Sozialpartnern am Freitag sowie mit den Landeshauptleuten und der Opposition am Samstag möchte die Regierung im Anschluss die Öffentlichkeit informieren.

Zuletzt fiel immer wieder der Begriff "Lockdown light", also ein Lockdown in abgeschwächter Form. Dieser sieht in Deutschland u.a. vor, dass der Amateursport vorübergehend stillgelegt wird und im Profisport keine Zuschauer mehr zugelassen werden. Ob sich die österreichische Regierung an den deutschen Maßnahmen orientiert bleibt abzuwarten, ist aber angesichts der heutigen Andeutungen durchaus anzunehmen.

Sollte es in Österreich zu einem Stopp im Amateurfußball kommen, wird man versuchen, die Meisterschaften im Frühjahr fortzusetzen. Ligaportal.at hat sich bei Dr. Wolfgang Bartosch, Präsident des steirischen Fußballverbandes, erkundigt, wie es im Falle einer Unterbrechung weitergehen würde: "Die Meisterschaft wird nicht abgebrochen, sondern allenfalls unterbrochen und im Frühjahr fortgesetzt. Inwieweit dies möglich sein wird, kann man jetzt noch nicht sagen. Sollte zumindest ein Mal jeder gegen jeden gespielt haben, zählt die Rumpftabelle für den Aufstieg. Absteiger würde es aber nach derzeitiger Regelung keinen geben, wenn nicht zu Ende gespielt", sagt der Präsident des STFV auf Ligaportal-Anfrage.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller