Rapid-Talent Yusuf Demir wird auch beim morgigen Bundesliga-Match gegen den SCR Altach (So, 14:30 Uhr im Live-Ticker) nicht dabei sein. Der 17-Jährige wartet nämlich weiterhin auf ein negatives Corona-Testergebnis, wie Zoran Barisic gegenüber dem Kurier bestätigt: "Am Montag gibt es den nächsten Test, hoffentlich geht es dann wieder", so der Sportchef des SK Rapid.

Didi Kühbauers Hoffnung erfüllte sich nicht

Zuvor hatte Didi Kühbauer am Dienstag vor dem Abflug nach Norwegen ausgeplaudert, dass das 17-jährige Supertalent an Corona erkrankt war: „Yussi macht einen weiteren Test und ist dann gegen Altach hoffentlich wieder dabei", sagte der Rapid-Coach in einem Video auf Rapid TV.

Diese Hoffnung erfüllt sich nun nicht. Am 4. Oktober stand Demir zuletzt auf dem Platz (beim 3:0-Heimsieg gegen den LASK). In der darauffolgenden Reise mit der U21 in den Kosovo könnte die Infektion erfolgt sein.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie