Das Top-Spiel der 6. Bundesliga-Runde steigt heute um 17 Uhr in Graz, wenn der SK Sturm Graz auf den LASK trifft. Beide Klubs haben einen beachtlichen Saisonstart hingelegt. Während die Linzer zehn Punkte aus den ersten fünf Partien holten, halten die Grazer bei neun Punkten. Im Gegensatz zum LASK ist Sturm aber noch ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis). Zudem stellt Sturm mit nur zwei Gegentoren die beste Defensive der Liga.

Thalhammer: "Wir h aben sicherlich genug Mittel und Waffen, um in Graz zu gewinnen"

„Das Spiel gegen Sturm hat für uns oberste Priorität, um vorne dranzubleiben. Die Grazer haben sich in dieser Saison gut entwickelt. Christian Ilzer leistet gute Arbeit und hat aus Sturm einen starken Gegner geformt, der eine gute Struktur zeigt", sagt Dominik Thalhammer vor dem Top-Duell gegen Sturm Graz.

Dennoch peilen die Linzer Athletiker den ersten Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison an: „Klar ist aber auch, dass wir heiß darauf sind, den ersten Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison zu feiern. Wir haben sicherlich genug Mittel und Waffen, um auch in Graz zu gewinnen", ist der LASK-Coach überzeugt.

Sturm-Trainer Christian Ilzer erwartet ein schwieriges Spiel gegen den LASK, der ein "sehr, sehr harter Prüfstein" sei. „Wir müssen Lösungen auf engem Raum finden", weiß der Steirer. Vor Ehrfurcht will man vor den Oberösterreichern aber nicht erstarren: „Wir müssen uns zutrauen mit unseren Stärken, so eine intensiv spielende Mannschaft zu bespielen", betont Ilzer.

So stellen die Trainer auf

Sturm: Siebenhandl - Ingolitsch, Wüthrich, Nemeth, Dante - Gorenc-Stankovic - Hierländer, Kuen - Ljubic - Friesenbichler, Jantscher

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade - Ranftl, Grgic, Michorl, Renner - Gruber, Eggestein, Balic

Schiedsrichter der Begegnung

Julian Weinberger

Sturm Graz gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Sturm Graz gegen LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr.

Sturm Graz gegen LASK im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

