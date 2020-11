Der WAC hat am Sonntagnachmittag einen klaren 3:1-Auswärtssieg gegen die Admira eingefahren. Wie schon am vergangenen Donnerstag gegen Feyenoord bekamen die Wolfsberger auch heute früh in der Partie zwei Elfmeter zugesprochen. Michael Liendl verwandelte beide sicher, sodass er in dieser Woche unglaubliche vier Strafstöße im Tor versenkte. Für das heimliche Highlight des Spiels sorgte aber Nemanja Rnic vom WAC.

Blackout: Nemanja Rnic schießt kurioses Eigentor

Der serbische Abwehrchef leistete sich beim Stand von 0:3 in der 88. Minute ein Blackout und spielte den Ball ohne zu schauen scharf auf das eigene Tor. WAC-Keeper Kofler stand etwas weiter vor dem Tor, sodass er keine Chance mehr hatte, den Gegentreffer zu verhindern. Letztlich wirkte sich dieser Lapsus aber nicht auf den souveränen Sieg der Wolfsberger aus.

„Es sei ihm gegönnt, dass er einmal ein Tor schießt“, scherzte WAC-Goalie Alexander Kofler im Interview mit Sky Sport Austria.

