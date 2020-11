Lukas Schmitz hat in seiner Fußballer-Karriere schon einiges erlebt. Nach seinen erfolgreichen Stationen in Deutschland bei Schalke 04, mit dem er DFB-Pokal-Sieger wurde, Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf verschlug es den 32-Jährigen auch nach Österreich zum WAC. Und auch mit den Kärntnern erlebte der in Hattingen (Deutschland) geborene Linksverteidiger zwei äußerst erfolgreiche Jahre.

Lukas Schmitz über seine WAC-Zeit: "Wir hatten eine herausragende Mannschaft"

Schmitz wurde mit dem WAC zwei Mal in Folge Tabellendritter und sorgte auch im internationalen Geschäft für Furore. Legendär und für immer in Erinnerung bleibt der unfassbare 4:0-Auswärtssieg gegen Borussia Mönchengladbach am 19. September 2019. „Wir hatten eine herausragende Mannschaft, uns gelang eine herausragende Saison“, erinnert sich Lukas Schmitz im Telefon-Interview mit Ligaportal-Reporter Herbert Pumann.

Seinem ehemaligen Klub traut er zu, in der Europa League zu überwintern: „Ich glaube, dass sie gute Möglichkeiten haben, weiterzukommen. Das würde ich ihnen extrem wünschen. Ich bin immer noch ein WAC-Fan."

Mittlerweile spielt der 32-jährige Linksverteidiger für VVV Venlo in der niederländischen Eredivisie. Lukas Schmitz pendelt täglich von seinem Wohnort Ratingen nach Venlo, ein Ort direkt an der deutsch-holländischen Grenze. Bei seinem neuen Verein habe er sich „gut eingelebt“, wenngleich die letzten Ergebnisse „nicht mehr gestimmt“ hätten. Zuletzt musste der ehemalige WAC-Kicker wegen eines Muskelfaserrisses im Hüftbeuger pausieren. Er hofft jedoch, im Laufe dieser Woche wieder ins Training einsteigen zu können.

Diese Verletzung zog sich Lukas Schmitz am 24. Oktober 2020 zu. In einem Spiel, das in die Geschichtsbücher des Fußballs einging. 0:13 lautete am Ende das Ergebnis zwischen VVV Venlo und Ajax Amsterdam. Schmitz stand 90 Minuten auf dem Platz und erinnert sich selbstredend nicht gerne an diese Rekord-Niederlage zurück: „Es war von vorne bis hinten ein desaströser Auftritt, da gibt es gar nichts schönzureden.“ Derartig chancenlos habe er sich „noch nie gefühlt“.

Ligaportal sprach mit dem ehemaligen WAC-Kicker Lukas Schmitz über seine aktuelle Situation beim VVV Venlo in Holland, die historische 0:13-Niederlage gegen Ajax Amsterdam, seine erfolgreiche Zeit in Wolfsberg, die Unterschiede zwischen dem holländischen und österreichischen Fußball, die Corona-Situation in den Niederlanden sowie über seine persönlichen Ziele für die Zukunft.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller