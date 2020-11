Zlatko Junuzovic ist jener Spieler im Kader des FC Red Bull Salzburg, der die meiste Erfahrung mit Spielen gegen den FC Bayern München hat. Während seiner Zeit bei Werder Bremen (198 Pflichtspiele) bestritt der Mittelfeldspieler zehn Partien (neun in der Bundesliga, eine im DFB-Pokal) gegen Bayern München.

Junuzovic machte Erfahrungen mit dem FC Bayern: „Es kommt ein sehr schwerer Brocken auf uns zu“

„Ich hatte immer wieder die Ehre, gegen Bayern spielen zu dürfen - unter verschiedenen Konstellationen und Trainern. Manchmal war es enger, manchmal war es klarer“, erinnert sich Junuzovic mit einem Schmunzler. Am morgigen Dienstag folgt Duell Nummer elf gegen die Münchner - diesmal aber erstmals mit Red Bull Salzburg in der Champions League.

„Es kommt ein sehr schwerer Brocken auf uns zu“, weiß der 33-Jährige vor dem Kracher-Duell gegen den amtierenden Champions-League-Sieger, der 31 der letzten 32 Pflichtspiele sowie die letzten 13 Spiele in der Königsklasse in Folge gewonnen hat. „Sie wollen jedes Spiel gewinnen und jeden Titel holen“, sagte Junuzovic bei der heutigen Pressekonferenz.

„Österreich gegen Deutschland ist immer etwas Spezielles - es ist fast ein Derby“

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler fiebert dem Kracher gegen den deutschen Rekordmeister mit großer Vorfreude entgegen: „Österreich gegen Deutschland ist immer etwas Spezielles - es ist fast ein Derby“, betonte Junuzovic, der einen Sieg oder Punktgewinn für Red Bull Salzburg als „eine Art Überraschung“ titulieren würde. Doch der Routinier fragte selbstbewusst: „Warum sollen wir es nicht schaffen?“

Dabei verwies der Mittelfeldmotor auf die starken Leistungen in der letztjährigen Champions-League-Gruppenphase, wo die Bullen etwa an der Anfield-Road einen 0:3-Rückstand aufholten. „Viele haben uns diese Leistungen nicht zugetraut. Letztes Jahr gab es gegen Liverpool eine ähnliche Konstellation“, erinnert er sich zurück. Salzburg müsse im Vergleich zum Atletico-Spiel „eine Schippe drauflegen“, den Gegner „unter Druck setzen und nicht in Ruhe lassen“, so Junuzovic weiter. „Wir werden in jedem Spiel unsere Chancen vorfinden, müssen entschlossen sein und diese auch nützen, dann kann alles passieren.“

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: GEPA pictures