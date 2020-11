Red Bull Salzburg gegen Bayern München: Heute um 21 Uhr steigt in der Mozartstadt der ganz große Kracher in der UEFA Champions League. Mit dem deutschen Rekordmeister gastiert die aktuell wohl beste Klubmannschaft der Welt in Salzburg. So konnten die Bayern die jüngsten 13 Spiele in der Königsklasse allesamt gewinnen.

Red Bull Salzburg will die Bayern "nicht in Ruhe lassen"

Auf einen stärkeren Gegner könnte Österreichs Serienmeister heute also nicht treffen. Salzburg-Coach Jesse Marsch adelte die Bayern als "beste Mannschaft der Welt, die keine Schwächen" habe. Ängstlich wird der FC Red Bull Salzburg das dritte Gruppenspiel in der Königsklasse aber nicht in Angriff nehmen. „Wir kommen mit unserer Stärke und spielen unseren Fußball. Für uns ist aggressiv immer besser als passiv", stellt Salzburg-Coach Jesse Marsch klar.

Zlatko Junuzovic, der während seiner Zeit bei Werder Bremen zehn Mal gegen den FC Bayern München spielte, blickt der Partie mit großer Vorfreude entgegen und strahlt Zuversicht aus: „Warum sollen wir es nicht schaffen?", fragte der Mitteld-Routinier bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Der 33-Jährige untermauert, dass man den Gegner "unter Druck setzen" müsse und "nicht in Ruhe lassen“ dürfe.

Die Bayern wiederum streben den dritten Sieg in dieser Gruppenphase an, um den ersten Tabellenplatz zu behaupten. Hansi Flick, der von Anfang Juli 2006 bis Ende August 2006 als Co-Trainer von Red Bull Salzburg fungierte, lobte die Salzburger Bullen in den höchsten Tönen: „Sie machen es über Jahre hervorragend", sagt der Bayern-Coach, der die Spielidee von Österreichs Meister als "modern und aggressiv" bezeichnet. „Sie versuchen den direkten Weg zum Tor zu finden. Es wird ein spannendes Spiel", ist Hansi Flick überzeugt.

So könnten die Teams spielen

Red Bull Salzburg: Stankovic - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu, Camara, Junuzovic, Szoboszlai - Berisha, Koita

Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Schiedsrichter der Begegnung

Danny Makkelie (Niederlande)

Red Bull Salzburg gegen Bayern München im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen Bayern München live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 21 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport UHD. Die Vorberichterstattung beginnt um 20 Uhr.

Auf Sky Sport Austria 2 ist um 21 Uhr die Konferenz der weiteren Gruppenspiele zu sehen.

Red Bull Salzburg gegen Bayern München im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter, Grafik: Ligaportal