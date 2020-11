Der Champions-League-Kracher zwischen Red Bull Salzburg und Bayern München (Dienstag, 21 Uhr im Live-Ticker) bringt einige interessante Geschichten mit sich. So kehrt Hansi Flick an seine alte Wirkungsstätte zurück, war der nunmehrige Bayern-Coach doch von Anfang Juli 2006 bis Ende August 2006 Co-Trainer von Red Bull Salzburg. Ein äußerst kurzes Engagement, an das sich der gebürtige Heidelberger dennoch gerne zurückerinnert.

"Ich bin sehr, sehr dankbar und kann positiv an Salzburg zurückdenken"

"Mir hat es sehr gut gefallen. Red Bull Salzburg ist ein absoluter Top-Verein. Ich war sehr gerne dort. Auch die Stadt fand ich sehr schön", erinnert sich der 55-Jährige. Flick schilderte, wie es zu diesem Engagement gekommen ist: "Es war so, dass mich Lothar (Matthäus, Anm. d. Red.) anrief und mir sagte, dass er Cheftrainer in Salzburg wird. Er fragte mich, ob ich sein Co-Trainer werden möchte. Giovanni Trapattoni sollte Sportdirktor werden. Meine Info war damals, dass der Posten des Sportdirektors für den "Mister" zu früh kam. Deswegen hat er dann den Cheftrainer gemacht und wir beide waren Co-Trainer", schildert der nunmehrige Bayern-Coach.

Es folgten elf Spiele als Co-Trainer unter Trapattoni, ehe Flick einen Anruf von DFB-Nationaltrainer Jogi Löw erhielt, der ihn als Co-Trainer engagieren wollte und auch konnte: "Dann habe ich das Angebot vom DFB bekommen und ich musste nicht einmal eine Sekunde überlegen, ob ich das Angebot annehme. Deswegen war die Zeit auch so kurz. Ich bin sehr, sehr dankbar und kann positiv an Salzburg zurückdenken", stellte Flick klar.

Abschließend verriet Flick, auf wen er sich bei seiner Rückkehr besonders freut: "Ich freue mich ganz besonders auf Torwart-Trainer Herbert Ilsanker. In der Vorbereitung waren wir gemeinsam gefühlte sechs bis acht Stunden auf dem Platz. Damals gab es noch eine zweite Trainingsgruppe, die haben wir dann immer übernommen. Das war einfach schön. Ich war damals alleine in Salzburg, meine Frau kam nur am Wochenende. Herbert Ilsanker hat mich unter seine Fittiche genommen", schmunzelte Hansi Flick.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: GEPA pictures