Am dritten Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Champions League kommt es zum Kracher-Spiel Red Bull Salzburg gegen FC Bayern München. „Es kommt ein sehr schwerer Brocken auf uns zu", weiß Zlatko Junuzovic, der in seiner Karriere bereits zehn Spiele gegen die Münchner absolvierte. Salzburg-Coach Jesse Marsch sprach zuletzt von einem "finalen Examen", das Österreichs Serienmeister heute zu absolvieren hat.

Und bwin lockt in dieser Woche mit einer sensationellen Aktion. Der Wettanbieter verdoppelt die Quote, egal welche.

TOP-Quoten:

Alle Quoten zum Spiel findet ihr bei bwin! Ausgewählte Quoten-Schmankerl aus unserer Sicht sind:

Salzburg gewinnt oder X: 3,20 → mit 100% Quoten-Boost aktuell 6,40!

FC Bayern gewinnt und beide Teams treffen: 1,95 → mit 100% Quoten-Boost aktuell 3,90!





Jetzt neu registrieren:

Nutze bis 08.11. diesen sensationellen Quoten-Boost und verdopple deine Quote. Hier probieren!

So funktioniert's - drei Schritte:





Nutze bis 08.11. diesen sensationellen Quoten-Boost und verdopple deine Quote. Hier probieren!





Wie schließe ich eine Wette ab?