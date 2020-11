Am morgigen Donnerstag gastiert der LASK im Rahmen des dritten Spieltags in der UEFA Europa League bei Royal Antwerpen. Die Belgier führen nach dem Überraschungssieg gegen Tottenham sowie einem vollen Erfolg gegen Rasgrad die Gruppe J mit dem Punktemaximum an. Die Linzer wiederum halten nach der Niederlage in London und dem 4:3-Heimsieg gegen Rasgrad bei drei Zählern.

Linzer reisen mit Selbstvertrauen nach Belgien

LASK-Trainer Dominik Thalhammer erwartet einen "kniffligen" Gegner, "der richtig stark ist". Auf seine Mannschaft warte "eine Top-Herausforderung", sagt der 50-Jährige vor dem Abflug nach Belgien. Thalhammer fügt aber hinzu, dass Royal Antwerpen "schlagbar" sei. "Das ist unser erklärtes Ziel", untermauert der LASK-Trainer.

Philipp Wiesinger betont, dass man "mit sehr viel Selbstvertrauen nach Belgien" reist. Der Verteidiger sieht "gute Chancen", dass der LASK etwas Zählbares aus Antwerpen mitnehmen kann. Das Spiel sei "sehr richtungsweisend und verlieren verboten", so der 26-jährige Salzburger, der verspricht, dass der LASK von Beginn an "voll auf Sieg spielen" wird.

Ligaportal-Reporter Herbert Pumann war vor der Abreise des LASK am Flughafen in Linz-Hörsching, um Statements einzufangen.

Video: Stimmen vor dem Abflug des LASK nach Belgien

von Ligaportal