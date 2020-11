Auf den SK Rapid Wien wartet heute in der Gruppenphase der UEFA Europa League die vermeintlich einfachste Aufgabe, wenn der irische Klub Dundalk FC in Hütteldorf gastiert. Rapid steht nach zwei Niederlagen aus den ersten beiden Spielen unter Siegzwang, sofern der Traum von der K.O.-Runde weiterleben soll. Auch Dundalk ist nach zwei Spieltagen noch punktelos. Die heutige Partie könnt ihr hier verfolgen >>DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten<<

Didi Kühbauer: "Wir nehmen die Iren sehr ernst"

Freilich steht auch das heutige Heimspiel von Rapid ganz im Schatten des feigen Terroranschlages in der Wiener City Montagabend. Es wird erhöhte Sicherheitsvorkeherungen rund um das Allianz-Stadion geben. Außerdem wird vor Anpfiff eine Schweigeminute abgehalten, zudem laufen die Grün-Weißen mit Trauerflor auf. Rapid-Coach Didi Kühbauer sprach von einem "tragischen, sehr traurigen Vorfall".

Dennoch wird am heutigen Abend Fußball gespielt in Hütteldorf. Eine Absage stand nicht im Raum, da die UEFA als Veranstalter fungiert: "Ein Nichtantreten wäre nicht möglich gewesen", untermauerte Christoph Peschek.

So geht Rapid heute als Favorit ins Heimspiel gegen eine irische Mannschaft, die laut Didi Kühbauer "untypisch irisch" agiert. Sie lassen den Ball in ihren Reihen, wollen Fußball spielen und mit Kombinationen vor das Tor kommen. Ich hoffe, dass wir ihnen den Spielfluss nehmen und unser Spiel durchziehen können", so der Rapid-Coach. "Wir nehmen die Iren sehr ernst. Sie haben eine gute Truppe", fügte der Burgenländer hinzu.

Das Ziel des österreichischen Rekordmeisters ist jedoch klar: "Wir müssen die Favoritenrolle annehmen und einen Dreier einfahren, damit wir dabei bleiben", weiß Kühbauer. Taxiarchis Fountas kann bei diesem Vorhaben noch nicht mithelfen. Der Grieche hat sich im Heimspiel gegen Arsenal einen Bruch des Mittelhandknochens zugezogen und fällt zumindest für dieses Spiel noch aus. Yusuf Demir hingegen ist nach überstandener Corona-Erkrankung wieder einsatzbereit.

So könnten die Teams spielen

Rapid: Gartler - Stojkovic, M. Hofmann, Barac, Ullmann - Arase, D. Ljubicic, Grahovac, Ritzmaier - Kara, Kitagawa

Dundalk: Rogers - Gartland, Boyle, Cleary - Mountney, Murray, Shields, McEleney, Dummigan - Hoban, Duffy

Schiedsrichter der Begegnung

Trustin Farrugia Cann (Malta)

Rapid Wien gegen Dundalk FC im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Rapid Wien gegen Dundalk FC live auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht. Der Streaming-Anbieter zeigt das zweite Gruppenspiel des SK Rapid gegen Dundalk FC LIVE und exklusiv in voller Länge ab 18:55 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Uwe Morawe, als Experte fungiert Max Nicu.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie