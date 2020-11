Der LASK trifft heute am dritten Spieltag der Europa League auswärts auf Royal Antwerpen. Während die Linzer Athletiker nach zwei Partien drei Punkte auf dem Konto haben, führen die Belgier die Gruppe J überraschend an. „Es wird ein sehr intensives und enges Spiel werden", rechnet LASK-Coach Dominik Thalhammer. >>DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten<<

Dominik Thalhammer: „ Es ist eine Top-Herausforderung für uns"

Der aktuelle Tabellenfünfte der ersten belgischen Liga ist dem LASK, was die Spielanlage betrifft, nicht unähnlich: „Mit Antwerp treffen wir auf eine Mannschaft, die uns in vielen Bereichen nicht unähnlich ist, in Detail-Situationen dann aber doch anders agiert", präzisiert Thalhammer.

Man habe Antwerp "sehr genau analysiert" und wisse, "welche Herausforderungen auf dem Platz auf uns zukommen", so der LASK-Coach. „Wir verfügen über die nötigen Mittel, um sie erfolgreich zu meistern", sagt Thalhammer selbstbewusst. Der Respekt vor dem ältesten Fußballklubs Belgiens ist groß: „Es ist eine Top-Herausforderung für uns, ein sehr kniffliger Gegner", hält der LASK-Trainer fest.

James Holland ist nach seiner Wadenverletzung wieder einsatzbereit. Dafür müssen die Linzer Athletiker auf Lukas Grgic verzichten.

So könnten die Teams spielen

Antwerpen: Butez - De Laet, Gelin, Seck - Miyoshi, Gerkens, Haroun, Hongla, Juklerod - Refaelov, Mbokani

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Gruber, Raguz, Balic

Schiedsrichter der Begegnung

Jewgenij Aranowskij (Ukraine)

Royal Antwerpen gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Royal Antwerpen gegen LASK live auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht. Der Streaming-Anbieter zeigt das Auswärtsspiel der Linzer gegen Royal Antwerpen LIVE in voller Länge.

Kommentiert wird die Partie von Oliver Forster.

Royal Antwerpen gegen LASK im TV

Alternativ könnt ihr die Partie Royal Antwerpen gegen LASK live via Puls 4 verfolgen. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr.

von Ligaportal, Fotos: Harald Dostal/fodo.media