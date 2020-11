Der SK Rapid Wien muss auch im morgigen Europa-League-Heimspiel gegen Dundalk FC auf Torjäger Taxiarchis Fountas verzichten. Rapid-Coach Didi Kühbauer bestätigte am Mittwoch in einer Pressekonferenz, dass ein Einsatz am Donnerstag für den Griechen zu früh kommt. Fountas hatte sich im Heimspiel gegen Arsenal den Mittelhandknochen gebrochen. Operiert musste der 25-Jährige nicht werden.

Yusuf Demir nach Corona-Infektion zurück

Doch es gibt auch gute Nachrichten für die Hütteldorfer: Yusuf Demir, der vor zwei Wochen einen positiven Corona-Test abgegeben hat, wurde nun negativ getestet und wäre damit wieder einsatzbereit.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie