Nach dem etwas verfrühten Beginn der Winterpause aufgrund der mit 3. November in Kraft getretenen COVID-19-Verordnung zieht der Oberösterreichische Fußballverband Bilanz nach der Herbstsaison 2020. Ende Juli startete die Saison mit dem Transdanubia Landescup, in dem alle Partien der ersten drei Runden ohne Verschiebungen über die Bühne gingen, sowie mit den Meisterschaftsbewerben im August konnte planmäßig erfolgen.

OÖFV-Präsident Götschhofer: "Kollektiver Erfolg, den sich die Vereine hart erarbeitet haben"

In der Folge mussten bis einschließlich 2. November von 13.661 angesetzten Spielen im Bereich der Kampfmannschaften, Reserven und Nachwuchs 7 % aufgrund von COVID-19 verschoben werden. "Dieser Wert erhöht sich auf 11,4%, wenn man die restlichen im Jahr 2020 angesetzten und aufgrund der Verordnung abgesagten Meisterschaftsspiele in die Berechnung inkludiert", so der OÖFV in einer Aussendung.

„In Summe konnten im Herbst 12.700 Partien planmäßig absolviert werden. Das ist in Anbetracht der schwierigen Umstände ein erfreulicher Wert und ein kollektiver Erfolg, den sich die Vereine hart erarbeitet haben, die mit Disziplin und riesigem Engagement lösungsorientiert Präventionskonzepte erstellt und umgesetzt haben. Die Belohnung dafür war auch die Erkenntnis, dass die Vereine ihre Rolle als sozialer Anker in den Gemeinden untermauert haben, denn der Sportplatzbesuch bot speziell in diesen schwierigen Zeiten eine willkommene Abwechslung im Pandemie-Alltag“, sagt OÖFV-Präsident Gerhard Götschhofer.

Aufgrund des vorzeitigen Abpfiffs der Herbstsaison werden im Frühjahr 369 Kampfmannschafts-Spiele mit Beteiligung von OÖFV-Vereinen nachzutragen sein. Ausschlaggebend für den Zeitpunkt der Fortsetzung der Saison im Jahr 2021 sind natürlich die Entwicklung der Pandemie und die Vorgaben der Politik. „Unabhängig davon überlegen wir uns nun ein praktikables Szenario für die Ansetzung der Nachtragsspiele, das bis Mitte November feststehen soll. Priorität hat zuerst die Abwicklung sämtlicher offener Spiele aus dem Herbst, damit ehestmöglich eine Wertungsmöglichkeit der Meisterschaften gemäß Regulativ sichergestellt werden kann“, erklärt mit Raphael Koch der OÖFV-Direktor für Sport und Spielbetrieb.

Foto: OÖFV/Lui