Die Woche für Österreichs Eurofighter ist durchwachsen verlaufen. Während Red Bull Salzburg zwar eine hervorragende Leistung gegen Bayern München zeigte, am Ende jedoch eine bittere 2:6-Pleite kassierte, gab es in der Europa League zwei Siege und eine Niederlage. Rapid schlug daheim Dundalk 4:3, der LASK feierte in Antwerpen einen 1:0-Sieg. Wolfsberg verlor in Zagreb knapp 0:1.

Live-Ticker zu Salzburg vs. Bayern knackte Rekord

Das Interesse am Champions-League-Kracher zwischen Salzburg und Bayern war besonders groß. Sage und schreibe 148.749 Zugriffe verzeichnete der Ligaportal Live-Ticker zur Partie in der Mozartstadt. Es war die bis dato höchste Zugriffszahl eines Live-Tickers in der 13-jährigen Geschichte von Ligaportal.at.

Auch das Europa-League-Heimspiel von Rapid Wien gegen Dundalk FC weckte großes Interesse bei den Ligaportal-Usern. Mehr als 77.400 Zugriffe wurden beim hart erkämpften 4:3-Sieg der Hütteldorfer gegen den Klub aus Irland verzeichnet.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: GEPA pictures