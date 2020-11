Der widerliche und feige Terroranschlag am Montagabend in Wien hat die Bundeshauptstadt erschüttert und ganz Österreich mit Entsetzen zurückgelassen. Die Trauer über diesen entsetzlichen Gewaltakt war und ist weiterhin groß, aber die Stadt wird sich dadurch nicht spalten lassen. Der SK Rapid Wien setzt nun ein Zeichen und startet eine Spendenaktion, deren Erlös an jene Institutionen fließt, die sich um die vom Attentat Betroffenen kümmern.

Online Auktion: Rapid spielt am Sonntag mit speziellen Trikots

Beim Heimspiel gegen RB Salzburg am Sonntag, 8. November 2020, wird die Elf von Cheftrainer Didi Kühbauer in Trikots auflaufen, auf deren Rückseite „Wien“ in der jeweiligen Muttersprache der Spieler beflockt ist. Jene Sonderanfertigungen wird der SK Rapid nach dem Spiel im Rahmen der SK Rapid Online Auktion versteigern.

Der Erlös wird an die beiden Institutionen "Die Boje" und "Weißer Ring" gespendet, die sich um die vom Attentat Betroffenen kümmern, und soll so den Verletzten sowie den Angehörigen der Todesopfer helfen.

„Der Anschlag hat uns alle zutiefst erschüttert. Auch in so tragischen Situationen gibt uns unser Leitbild Orientierung. Der SK Rapid ist mehr als ein Verein, wir sind eine Gemeinschaft, menschliche Vielfalt ist Motor unseres Erfolgs und insbesondere unsere Ursprünge in der Arbeiterbewegung verpflichten uns zu solidarischem Handeln. Wien ist unsere geliebte Heimatstadt und daher wollen wir unsere Anteilnahme nun auch durch eine konkrete Maßnahme ausdrücken und den Verletzten sowie den Angehörigen der Todesopfer mit dieser Aktion Unterstützung zukommen lassen. Auch wenn das Leid damit nicht gelindert wird, so ist es eine Hilfe in einer unglaublich schwierigen Zeit. Wir sind überzeugt, dass viele Rapidlerinnen und Rapidler hier gerne mit ihren Geboten mithelfen werden, denn wir alle lassen uns nicht in die Knie zwingen, werden einmal mehr zusammenhalten und zu unseren Werten stehen“, sagt Christoph Peschek, Geschäftsführer Wirtschaft des SK Rapid.

von Ligaportal, Foto: Red Ring Shots