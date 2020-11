Knalleffekt in der Tipico Bundesliga: Wie die österreichische Bundesliga und der RZ Pellets WAC bekannt geben, wird das ursprünglich für Sonntag, 14.30 Uhr angesetzte Meisterschaftsspiel zwischen dem WAC und Sturm Graz verschoben. Grund dafür sind weitere Corona-Fälle beim RZ Pellets WAC, die in einer weiteren Testung nach dem Europa League-Spiel in Zagreb aufgetaucht sind.

WAC verfügt nicht mehr über die Mindestanzahl von 16 gesunden Spielern

Der WAC verfügt damit nicht mehr über die Mindestanzahl von 16 gesunden Spielern (14 Feldspieler + 2 Tormänner). "Zusätzlich zu den acht bereits bekannten Fällen sollen bei den Tests nach dem Europacup-Spiel in Zagreb angeblich 15 weitere positive Covid-19-Fälle aufgetreten sein", schreibt die Kleine Zeitung.

Das Spiel wird verschoben und aufgrund des dichten Terminplans in den kommenden Wochen voraussichtlich erst im Jahr 2021 nachgetragen.

Der neue Termin soll zeitgerecht bekanntgegeben werden.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger