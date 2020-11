Der FK Austria Wien gastiert heute um 17 Uhr auf ungeliebtem Terrain in Altach. Von den letzten acht Auswärtsspielen gegen die Vorarlberger konnte die Austria nur eines gewinnen, nämlich das bis dato letzte Duell in der Cashpoint-Arena. „Die Altacher schätze ich immer noch als sehr spielstarke Mannschaft ein - das haben sie in der Vorsaison gezeigt", sagt Austria-Trainer Peter Stöger vor dem heutigen Duell.

Stöger: "Müssen an unsere Leistungsgrenze kommen"

„Sie sind in dieser Saison auch noch nicht so ganz in Tritt gekommen. Wenn wir Spiele gewinnen wollen, müssen wir auf einem hohen Level unserer Qualität spielen und das war in Hartberg vor allem in der ersten halben Stunde nicht der Fall. Danach hatten wir Möglichkeiten - die haben wir dann aber nicht verwertet", spielt der Austria-Trainer auf die jüngste Pleite gegen den TSV Hartberg an.

Die Erwartungshaltung von Peter Stöger ist klar: „Von uns erwarte ich, dass wir zumindest so aktiv sind, wie wir es zweite Halbzeit gegen Hartberg nach dem Rückstand versucht haben. Da haben wir sehr wenig zugelassen und haben selbst genügend Möglichkeiten vorgefunden, das Spiel noch zu drehen. Wenn wir nicht alles abrufen, wird es wie jede Woche schwer und, wenn wir das Spiel gewinnen wollen, müssen wir an unsere Leistungsgrenze kommen. Das ist jede Woche eine Herausforderung.“

In der Tabelle liegen die Altacher aktuell mit vier Punkten auf Rang zehn. Die Austria liegt nur drei Punkte vor den Altachern: „Grundsätzlich kennen wir den Gegner sehr gut. Durch den Trainerwechsel im Sommer hat sich an ihrer Spielanlage aber schon einiges geändert. Wir haben uns gut vorbereitet und werden uns nicht überraschen lassen. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass das verlorene Play Off-Spiel bei mir schon noch etwas nachwirkt. Da waren wir richtig gut und standen am Ende mit leeren Händen da. Das ist für morgen durchaus ein Motivator", sagt Altach-Coach Alex Pastoor.

So stellen die Trainer auf

Altach: Kobras - Anderson, Zwischenbrugger, Edokpolor - Thurnwald, Stefel, Oum Gouet, Tartarotti, Schreiner - Maderner, D. Nussbaumer

Austria: Pentz - Zwierschitz, Handl, Palmer-Brown, Suttner - Ebner - Teigl, Sarkaria, Grünwald, Pichler - Monschein

Schiedsrichter der Begegnung

Sebastian Gishamer

SCR Altach gegen Austria Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich SCR Altach gegen Austria Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist um 17 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

SCR Altach gegen Austria Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak