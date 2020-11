Zwei Personen des FC Flyeralarm Admira haben sich mit dem COVID-19-Virus infiziert. Die Betroffenen wurden isoliert und befinden sich in Quarantäne. "Der Verein hat sofort reagiert und alle vorgeschriebenen Maßnahmen des Präventionskonzeptes getroffen und umgesetzt. Die Bundesliga und die zuständige Gesundheitsbehörde wurden umgehend in Kenntnis gesetzt", schreibt die Admira in einer Mitteilung an die Medien.

Am Freitag, 6. November, wurde ein weiterer COVID-19-Test bei allen Spielern, Betreuern und Mitarbeitern der Profi-Mannschaft durchgeführt. Die Testungen ergaben allesamt negative Ergebnisse.

Foto: Harald Dostal/fodo.media