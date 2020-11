Zum Abschluss der 7. Bundesliga kommt es in Hütteldorf zum Schlager- und tabellarischen Spitzenspiel zwischen Rapid Wien und Red Bull Salzburg. Die Bullen nehmen dieses mit zwei Punkten Vorsprung auf Rapid in Angriff. An das bis dato letzte Aufeinandertreffen werden sich die Grün-Weißen mit Schaudern zurückerinnern, ging Rapid doch mit 2:7 unter.

"Sie werden sich wohl auch für das letzte 2:7 in Wien revanchieren wollen"

Zudem haben die Salzburger Bullen von den jüngsten 19 Pflichtspielen gegen Rapid nur eines verloren. „Im letzten Spiel vor der Länderspielpause geht es noch mal um einiges. Und dabei wollen wir mit frischen Spielern und voller Elan reingehen. Wir sind körperlich sehr gut drauf, konnten nach dem Bayern-Spiel gut regenerieren und werden diesmal wohl etwas weniger rotieren als in den letzten Bundesliga-Spielen", sagt Salzburg-Coach Jesse Marsch.

„Rapid ist unser erster Verfolger und sie werden sicherlich alles daransetzen, den Rückstand auf uns zumindest nicht größer werden zu lassen. Und sie werden sich wohl auch für das letzte 2:7 in Wien revanchieren wollen. Wir müssen uns also auf einen hoch motivierten und aggressiven Gegner einstellen", fügt Max Wöber vor dem Auswärtsspiel gegen seinen Ex-Klub hinzu.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Rapid 5.25 | Unentschieden 4.75 | Salzburg 1.50

ANGEBOT - bwin verdoppelt deine Quote (bis 100 €!) - jetzt registrieren!



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

Rapid: Gartler - Stojkovic, M. Hofmann, Greiml - Schick, D. Ljubicic, Grahovac, Ullmann - Arase, Ritzmaier - Kara

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - E. Mwepu, Camara, Junuzovic, Szoboszlai - M. Berisha, Koita

Schiedsrichter der Begegnung

Oliver Drachta

Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr.

Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Christian Ort