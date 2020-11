Bevor die Tipico Bundesliga aufgrund der Länderspiele eine Pause einlegt, will der LASK im Heimspiel gegen ersatzgeschwächte Admiraner die volle Punkteausbeute einfahren. „Wir sind aktuell gut unterwegs, konnten die letzten vier Spiele allesamt gewinnen. Nicht zuletzt unsere mentale, physische und taktische Meisterleistung gegen Antwerp verleiht uns reichlich Kraft für das Spiel gegen die Admira", betont Dominik Thalhammer vor dem heutigen Duell.

Damir Buric: "Wir benötigen eine optimale Leistung, um Paroli bieten zu können"

Der LASK-Coach blickt dem Heimspiel gegen die Admira optimistisch entgegen: „Wenn wir sehr ernsthaft und konzentriert an die Sache herangehen, dann kann es nur einen Sieger geben in diesem Spiel", sagt Thalhammer selbstbewusst. Aufgrund der Konstellation (Rapid trifft um 17 Uhr auf Salzburg) können die Linzer Athletiker heute auch Boden auf die Spitze gutmachen. „Ideal wäre natürlich für uns, wenn es dort keinen Gewinner gäbe", so der LASK-Trainer weiter. Während beim LASK bis auf Marko Raguz, der sich im Spiel gegen Antwerpen einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, alle Spieler einsatzfähig sind, muss die Admira auf zahlreiche Akteure verzichten. Dominik Starkl (Aufbautraining), Marco Kadlec (Ermüdungsbruch), Nikola Pejovic (angeschlagen), Marcus Maier (Aufbautraining), Morten Hjulmand (angeschlagen) und Sebastian Bauer (Rotsperre) stehen Trainer Damir Buric definitiv nicht zur Verfügung. Emanuel Aiwu, Wilhelm Vorsager, Lukas Malicsek und Jimmy Hoffer sind fraglich. „Mit dem LASK wartet die nächste ganz schwere Aufgabe. Das ist eine Top-Mannschaft. Die Linzer sind sehr erfahren und jede Position ist bei ihnen erstklassig besetzt. Wir benötigen eine optimale Leistung, um Paroli bieten zu können. Wir müssen voll konzentriert sein und unsere Kräfte bündeln. Es dürfen uns auf keinen Fall einfache Fehler unterlaufen", sagt Trainer Damir Buric vor dem schweren Auswärtsspiel.

So stellen die Trainer auf

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Grgic, Michorl, Renner - Goiginger, Eggestein, Gruber

Admira: Leitner - Petlach, Rath, Spasic - Auer, Tomic, Kerschbaum, Lukacevic - Ganda, Breunig, Hausjell

Schiedsrichter der Begegnung

Andreas Heiß

LASK gegen Admira im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich LASK gegen Admira live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Die Vorberichterstattung startet um 14 Uhr.

LASK gegen Admira im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media