Salzburg-Coach Jesse Marsch feiert am heutigen Sonntag seinen 47. Geburtstag. Mit einem vollen Erfolg im heutigen Schlagerspiel gegen Rapid Wien (17 Uhr im Live-Ticker) könnten ihm seine Spieler also ein Geburtstagsgeschenk bereiten. Der sympathische US-Amerikaner ist mit den Bullen nicht nur erfolgreich, sondern kommt auch aufgrund seiner positiven, ruhigen und freundlichen Art sehr gut bei den Menschen an.

Jesse Marsch galt in seiner Zeit als aktiver Fußballer nicht als Heißsporn, wenngleich sich der 47-Jährige einst in einem Talk mit Sky als „guter Leader“ bezeichnete. In einem MLS-Meisterschaftsspiel zwischen Chivas USA und LA Galaxy am 23. August 2007 brannten dem nunmehrigen Coach der Salzburger Bullen jedoch die Sicherungen durch. Marsch stoppte niemand Geringeres als David Beckham mit einem Tritt in den Unterleib. Es folgte ein hitziges Blickduell zwischen Marsch und Beckham, ehe sich eine Spielertraube rund um die beiden Streithähne bildete. Marsch sah für diese Aktion übrigens Gelb.

Video: Jesse Marsch bringt David Beckham zur Weißglut

Marsch klärt Situation auf

Im oben bereits erwähnten Talk mit Sky Sport Austria klärte der nunmehrige Coach von Österreichs Meister die Situation auf: „Wir waren glücklich, dass er mit uns in der MLS war. Aber auf dem Platz mussten wir gewinnen. Er hat mich dreimal vor dieser Situation getroffen und ich hatte ein Gespräch mit dem Schiedsrichter: ,Machst du etwas oder nicht?‘ Und er hat gesagt: ,Was?‘ Und ich: ,Okay, kein Problem.‘ Das nächste Mal bekam er einen Schlag und mein Kopf war richtig böse. Aber ganz ehrlich: Nach dieser Situation hatte ich ein gutes Gespräch mit David Beckham. Und danach hatten wir auch noch viele gute Gespräche über Fußball und das Leben bei Manchester United, AC Milan, Real Madrid und all diesen großartigen Vereinen. Er ist relativ schüchtern, aber wenn er über Fußball spricht, dann ist er am Leben", so Marsch über Beckham.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter, Grafik: Ligaportal