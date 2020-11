Der SK Rapid Wien holte heute dank einer starken zweiten Halbzeit einen Punkt gegen Red Bull Salzburg. Maßgeblich dafür verantwortlich waren auch die beiden Joker Yusuf Demir und Ercan Kara, die ab der 60. Minute die Wende einleiteten (Kara und Demir brachten die Wende: Rapid trotzt Salzburg einen Punkt ab). Doch bei all der Freude bei den Hütteldorfern aufgrund dieses Unentschiedens gibt es auch einen Wermutstropfen für den Rekordmeister.

Zlatko Junuzovic: "Es tut mir leid"

So konnte Dejan Ljubicic nach einem Foul von Zlatko Junuzovic verletzungsbedingt nicht mehr weiterspielen. Der Rapid-Kapitän musste sogar mit der Trage vom Platz getragen werden. Rapid-Trainer Didi Kühbauer gab bei der Pressekonferenz nach dem Spiel ein Update und verkündete, dass der Knöchel von Ljubicic nicht gebrochen sei. Es dürfte eine Bänderverletzung sein, fügte der Burgenländer hinzu.

"Ich will dem Junuzovic gar nichts vorwerfen. Es schaut brutal aus, aber er kann ja nichts dafür, er hat es nicht bewusst gemacht. Ich unterstelle ihm hier keine Absicht", sagt der Rapid-Coach zuvor bei Sky. Zlatko Junuzovic selbst entschuldigte sich bei Dejan Ljubicic: "An dieser Stelle will ich noch sagen: ,Gute Besserung, Dejan. Es war sehr unglücklich und hoffe, dass es nichts Gröberes ist. Es tut mir leid´."

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Philipp Brem