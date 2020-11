Einen Tag nach dem Liga-Gipfeltreffen zwischen Rapid und Salzburg gibt es Verwirrung um positive Corona-Tests. Wie der FC Red Bull Salzburg berichtet, waren am Freitag noch alle Corona-Tests negativ ausgefallen, doch eine weitere nur für die ab dieser Woche einberufenen Teamspieler obligate Testung, deren Ergebnis dem Klub dann am Sonntagabend mitgeteilt wurde, ergab ein verändertes Bild. Bei diesem zusätzlichen Test für diese Gruppe gab es sechs positive Ergebnisse.

Red Bull Salzburg in Mannschaftsquarantäne

"Gemäß dem mit den Behörden abgestimmten Präventionskonzept wurden umgehend die Geschäftsstelle der Österreichischen Fußball-Bundesliga, der Österreichische Fußball-Bund sowie die zuständige Gesundheitsbehörde informiert", berichten die Salzburger in einer Aussendung.

"Die betroffenen Spieler sind derzeit ohne Symptome und haben sich bereits in Quarantäne begeben. Der Rest des Teams befindet sich in Mannschaftsquarantäne und darf nur zwischen Wohnung, Trainings- bzw. Spielort pendeln. Zudem wurden vorerst auch alle Nationalteamabstellungen abgesagt", gibt der Serienmeister zudem bekannt.

Heute dritte Testreihe

Um den unterschiedlichen Testergebnissen innerhalb so kurzer Zeit auf den Grund zu gehen bzw. generell größtmögliche Klarheit über den Infektionsgrad der Spieler zu erhalten, wird der FC Red Bull Salzburg heute beim gesamten Team noch eine weitere dritte PCR-Testserie durchgeführt. "Daraus können sich noch mögliche Änderungen in der Vorgehensweise ergeben, die jedoch final von den Behörden getroffen werden", so die Bullen abschließend.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Christian Ort