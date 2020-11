Große Aufregung herrschte in den letzten Stunden über die angeblich fehlerhaften Corona-Tests, die bei den Nationalspielern des FC Red Bull Salzburg durchgeführt worden waren. Zur Erinnerung: Am Freitag waren noch sämtliche Spieler des Serienmeisters negativ getestet worden, ehe es am Sonntagabend die Meldung gab, dass plötzlich sechs Teamspieler Corona-positiv sein sollen. Am Montagabend gab Salzburg bekannt, dass eine erneut durchgeführte Testung nur negative Ergebnisse hervorgebracht hat.

Doch wie konnte es zu diesem "Test-Wahnsinn" überhaupt kommen? Der Leiter des Salzburger Labors medilab, Hans Georg Mustafa, sagt gegenüber der Kronen Zeitung, dass alle Tests völlig korrekt abgewickelt wurden. "An den Resultaten gibt es nichts zu rütteln", betont er. Es gebe immer wieder Patienten, bei denen ein positives Test-Ergebnis festgestellt wird, obwohl diese nur eine geringe Viruslast aufweisen.

So dürfte es auch bei jenen sechs Spielern gewesen sein, die jetzt doch zu ihren Nationalteams reisen dürfen. Laut Hans Georg Mustafa gebe es dann zwei Möglichkeiten, wie es zu diesem Kuriosum kommen konnte: So könne es sein, dass die natürliche Immunabwehr die Viren erfolgreich bekämpfen konnte und der nächste Test deswegen negativ ausgefallen sei. Die andere Möglichkeit wäre, dass der Abstrich zu Beginn einer Infektion genommen wurde und sich erst später die Krankheit entwickle. „Das kann man aber erst im Verlauf sehen und nicht im vorliegenden Testergebnis“, so der Labor-Leiter in der Krone.

Seiner Meinung nach sei es jedoch schon überraschend, dass dies gleich bei sechs Fußballern der Fall war. Es gebe aber Patienten, bei denen die Viruslast am Rande der Messbarkeit liegt, die aber dennoch an den typischen Symptomen leiden, so der Mediziner abschließend.

Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter