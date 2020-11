Der SK Sturm Graz gibt am Mittwoch bekannt, dass drei routinemäßige PCR-Tests positiv ausgefallen sind. "Alle übrigen Tests im Spieler- und Betreuerteam waren negativ", schreibt der Bundesligist in einer Aussendung. Die Betroffenen befinden sich "mit leichten Symptomen in häuslicher Quarantäne", merkt der SK Sturm Graz an.

Die zuständige Behörde und die Bundesliga seien "selbstverständlich umgehend informiert" worden. Der Trainings- und Spielbetrieb bleibt wie gewohnt aufrecht.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller