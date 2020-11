Das österreichische Fußball-Nationalteam konnte am gestrigen Mittwoch einen 3:0-Testspielsieg gegen Luxemburg einfahren. Und dabei standen vor allem die einberufenen LASK-Spieler im Fokus: Philipp Wiesinger, der seine Länderspiel-Premiere feierte sowie Gernot Trauner, der zum zweiten Mal das Trikot des Nationalteams überstreifen durfte. Beide standen gestern in der Startelf und durften sich jeweils über einen Treffer freuen.

Gernot Trauner: "Unbeschreibliches Gefühl"

Jene Variante, die man vom LASK bestens kennt, düfte auch im Nationalteam funktionieren: Eckball, Kopfball Trauner, Tor. Allerdings kam der Corner nicht von Peter Michorl (nicht ins Team einerufen), sondern von Christopher Trimmel.

Der Abwehrchef der Linzer Athletiker war nach seinem ersten Länderspieltor überglücklich: "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, für das Nationalteam ein Tor zu erzielen. Wir sind froh über die Einsatzzeit. Ich denke, es war ein dankbares Spiel, um reinzukommen", so der gebürtige Linzer im Interview mit dem ORF.

"Luxemburg hat sich aufgestellt und die Räume eng gemacht. Wir haben ihnen ein bisschen zu viel in die Beine gespielt, dadurch haben sie ihre Konter fahren können. Das haben wir dann in der zweiten Hälfte besser gemacht. Wir haben mehr über die Seiten gespielt und haben sie so auch geknackt. Wir haben auch noch ein paar Möglichkeiten gehabt. Der Sieg war so sicherlich verdient", fügte Gernot Trauner hinzu.

Philipp Wiesinger: "Vor zwei Tagen bin ich am Abend noch auf der Couch gesessen und habe Playstation gespielt"

Für seinen LASK-Kollegen Philipp Wiesinger kam die Einberufung ins Nationalteam sehr überraschend: "Man sieht, oft geht es sehr schnell im Leben. Vor zwei Tagen bin ich am Abend noch auf der Couch gesessen und habe Playstation gespielt. Dann kam der Anruf, dass ich nachnominiert bin. Es ging ein Kindheitstraum in Erfüllung und dass es so schnell mit einem Tor klappt, das ist natürlich umso schöner", grinste der gebürtige Salzburger im ORF-Interview.

Teamchef Franco Foda hatte für die LASK-Akteure ein Sonderlob parat: "Gernot Trauner hat in der Dreierkette sehr gut funktioniert, unabhängig von dem Tor. Auch Wiesinger: Es war eine ungewohnte Position (linkes Mittelfeld, Anm. d. Red.), aber er hat es gut gelöst. So gesehen bin ich mit dem einen oder anderen Spieler auch sehr zufrieden", so der Teamchef.

Neben Philipp Wiesinger durfte sich auch Husein Balic über sein Teamdebüt freuen. Reinhold Ranftl absolvierte sein viertes A-Länderspiel.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media