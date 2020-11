Dominik Szoboszlai hat sein Heimatland Ungarn zur EM-Endrunde geschossen. In einem unfassbar dramatischen Spiel gegen Island traf der begehrte Youngster von Österreichs Bundesliga-Serienmeister Red Bull Salzburg in der 92. Minute zum 2:1-Sieg. Der 20-Jährige setzte von der Mittellinie zum Alleingang an, ehe er aus gut 21 Metern abzog und das Spielgerät unhaltbar im langen Eck versenkte.

VIDEO: Szoboszlai schießt Ungarn zur EM

Szoboszlai just casually walked it in, what a day for Hungarian football 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/pIaWEegLUd — Feri (@GalacticosRtg) November 12, 2020

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures