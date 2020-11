Johannes „Jojo“ Eggestein ist angekommen beim LASK. Der 22-jährige Stürmer ist bis Sommer 2021 vom deutschen Bundesligisten Werder Bremen ausgeliehen und soll den Konkurrenzkampf in der Offensive der Athletiker beleben. Wenngleich diesbezüglich betont werden muss, dass Marko Raguz, sein Hauptkonkurrent im Sturm, aufgrund einer schweren Kreuzbandverletzung monatelang ausfallen wird.

Jo-Jo-Effekt für den LASK? Johannes Eggestein ist zum LASK gekommen, um zu helfen und den Konkurrenzkampf anzukurbeln

„Für Marko tut es mir sehr leid. Das ist eine Verletzung, die kein Sportler haben möchte“, sagt Johannes Eggestein im Exklusiv-Interview mit Ligaportal. Demzufolge wird der 11-fache U21-Teamspieler Deutschlands nun gefragt sein und viel Einsatzzeit bekommen. Und starke Leistungen hat „Jojo“ Eggestein, der in unserem Interview noch näher auf die Entstehungsgeschichte seines Spitznamens eingehen wird, in der Tipico Bundesliga von Anfang an gebracht. Nach bisher drei Partien hält der gebürtige Hannoveraner bei zwei Toren und zwei Vorlagen. Auch in seinem ersten ÖFB-Cup-Spiel konnte der 22-Jährige einen Treffer bejubeln.

Die Leihgabe von Werder Bremen sieht sich aktuell bei „annähernd 100 Prozent“, nachdem ihm in den letzten Wochen und Monaten die Matchpraxis gefehlt hatte, wie er selbst konstatiert. Geht es nach seinem Stammklub Werder Bremen, soll Johannes Eggestein diese Matchpraxis in den nächsten Monaten sammeln, denn der Bundesligist hat mit dem Stürmer Großes vor: „Wir hoffen darauf, dass er sich so gut entwickelt hat, um dauerhaft Stammspieler bei Werder Bremen zu werden“, blickt Werder-Coach Kohfeldt bereits nach vorne.

Dort wird „Jojo“ Eggestein, der sich in Linz bereits gut eingelebt hat, wieder auf seinen älteren Bruder Maximilian treffen. Die Trennung von ihm fiel dem 22-Jährigen hörbar nicht leicht. „Es ist sehr schade, aber uns war bewusst, dass man irgendwann getrennt voneinander leben muss", hält Johannes Eggestein im Interview mit Ligaportal fest.

Im exklusiven Interview mit Ligaportal-Reporter Herbert Pumann spricht die Stürmer-Leihgabe u.a. über die Entstehungsgeschichte seines Spitznamens "Jojo", seine ersten Eindrücke vom LASK und von der Stadt Linz, seine Ziele mit den Athletikern sowie über vereinzelte Schwierigkeiten mit dem österreichischen Dialekt. Freilich darf auch sein Bruder Maximilian Eggestein nicht unerwähnt bleiben.

Das gesamte Interview mit Johannes Eggestein

Text von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media